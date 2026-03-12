三井ハイテックは大幅反落。１１日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を２３３０億円（前期比６．７％増）、営業利益を１１０億円（同１３．１％減）と発表した。４期連続の減益予想となり、これを嫌気した売りが優勢となっている。 電動車向け駆動・発電用モーターコアを中心とした供給能力増強などに取り組み、増収につなげる構え。一方、利益面では先行投資コストが重荷となる見込み。前期