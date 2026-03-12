ナ・デックスは大幅に３日続伸し、２０１８年６月以来、およそ７年９カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は１１日の取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比２．６倍の６億７７００万円となった。あわせて創立７５周年を記念した株主優待の実施も公表し、これらを好感した買いが入った。 ５～１月期の売上高は同５．７％減の２４４億９０００万