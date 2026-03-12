リクルートホールディングスは４日続落している。１１日の取引終了後、自社株９１４０万８０００株（消却前発行済み株数の５．８４％）を３月２３日付で消却すると発表したものの、同社を含む日経平均構成銘柄がほぼ全面安となるなか、買い向かう姿勢は限られた。なお、消却後の発行済み株数は１４億７２５０万４１４９株となる。 出所：MINKABU PRESS