マナック・ケミカル・パートナーズが全体下げ相場に逆行し大幅高で３日続伸。化学工業品及び医薬品の製造・販売などファインケミカル分野を主力とするが、同社傘下のマナックは「臭素化合物受託製造」のスペシャリストで、ヨウ素分野で商品競争力が高い。ヨウ素はペロブスカイト太陽電池の主要原料であり、ペロブスカイト太陽電池は高市政権が打ち出している１７の重点投資分野における優先的支援項目「６１の製品・