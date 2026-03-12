午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９３、値下がり銘柄数は１４７４、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは鉱業のみ。値下がりで目立つのは不動産、証券・商品、その他金融、繊維、水産・農林、食料など。 出所：MINKABU PRESS