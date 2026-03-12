毎年3月第2木曜日は「世界腎臓デー」とされ、2026年は3月12日に世界各地で腎臓病の早期診断、早期治療の重要性を啓発する取り組みが行われます。それに先立つ3月5日に東京都内で行われたメディア向け啓発セミナー「潜在患者2000万人の新たな国民病『慢性腎臓病（CKD）』」（日本ベーリンガーインゲルハイム主催）から、透析患者の生の声と、CKDの啓発に取り組む医師による早期診断・早期介入の意義や治療