自覚症状に乏しい脂肪肝は、定期的な健康診断や人間ドックで初めて指摘されることがほとんどです。血液検査や画像検査を通じて、肝臓の異常を早期に発見することができます。検査結果の数値が何を意味するのかを理解することで、適切な対処につなげることが可能です。ここでは、検診で用いられる検査方法とそのポイントを紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医