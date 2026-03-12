膠原病の治療では、疾患の活動性を抑えて寛解に導き、それを維持することを目標とします。早期診断と早期治療により疾患活動性を厳格にコントロールし、定期的な評価に基づいて治療薬の調整が行われます。本見出しでは、治療目標の設定から寛解達成後の管理、副作用対策まで、治療の進め方について解説します。 監修医師：佐藤 章子（医師）[【経歴】 東京女子医科大学医学部卒業 / 川崎市立川崎病院整形外科初期研修医