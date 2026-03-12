12日10時現在の日経平均株価は前日比569.48円（-1.03％）安の5万4455.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は93、値下がりは1474、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は105.62円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が85.03円、東エレク が56.15円、ＫＤＤＩ が18.05円、京セラ が16.58円と続いている。 プラス寄与度トップはファス