12日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円97銭前後と、前日午後5時時点に比べ74銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円56銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース