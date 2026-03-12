２月２７日、全国各地のカキの味を競うイベントが、東京の豊洲市場で開かれました。瀬戸内海がカキの大量死に見舞われる中、イベントを通じて手を取り合う、生産者たちの姿を取材しました。 一番おいしいカキを決める『全国牡蠣ー1グランプリ2026』では、養殖の方法や料理などの部門ごとに審査していきます。参加したのは、東北から九州まで１９県・６６の業者です。広島からも、１０社がエントリーしました。