警察庁によりますと、2025年のランサムウエアの被害件数は226件と深刻な情勢となりました。企業側に調査をして回答のあった107件のうち、被害の復旧が1か月未満でできたものは60件にとどまり、また、復旧のための費用が1000万円以上かかった事例が半数以上を占めたということです。警察庁は、攻撃が巧妙になっていることで被害が長期化し、復旧のための費用が高額化した可能性があるとみています。被害企業の多くがバックアップを