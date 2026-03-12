富山市の交差点で車同士が衝突し親子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反容疑で逮捕された男が、事故前に他の車と一方的に競い「追い越して引き離そうとしていた」と供述していることが12日、捜査関係者への取材で分かった。