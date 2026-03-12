現役女子高生シンガー・ソングライターのtuki.（16）が12日までに自身のSNSを更新。前日11日のライブに胃腸炎でありながら出演していたことを明かした。tuki.は11日、東京・Zepp羽田でライブを行ったが、終演後「胃腸炎tuki.頑張りました。明日もよろしくね〜！！」とファンと共に撮影した会場でのショットをアップ。ライブは今日12日にも予定されている。この投稿に、ファンからは「胃腸炎の中でもめちゃくちゃ最高のライ