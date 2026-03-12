Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冷凍保存の際にプラスチック製保存袋は便利ですが、使い捨てがもったいないと思いませんか？ でも耐久性あるタッパーだとかさばるし……。そんな悩みを解決してくれるのがシリコンバッグですが、今回はその中から「DeliOne ZF1.5」をご紹介。信越化学工業製のプラチナシリコンを採用し、液体O