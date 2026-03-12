実家に住んでいる兄。初めて会う甥っ子に信じられない言葉をかけてきました。知人から聞いたお話を紹介します。 独身の兄 私は小学生の子どもが2人いる主婦です。結婚した土地は、実家から遠く離れたところでした。 実家には両親と、多忙に働く独身の兄が同居しています。 実家へ帰省 子どもの長期休みに合わせ、久しぶりに実家へ帰省することにしました。 今までにも何度か子どもたちと実家に帰っていましたが、そのたび