警戒心むき出しだった保護猫が、飼い主さんと出会って半年で劇的変化。幸せいっぱいのビフォーアフターが大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は4000件以上の「いいね！」を獲得し「顔つきがめちゃくちゃ変わりましたね」「まるで違う態度…可愛い…」「幸せと出会えて良かった」とのコメントが寄せられていました。 【写真：警戒心むき出しだった『保護猫』→出会いから半年が経つと…『劇的なビフォーアフタ