イランのスポーツ大臣「いかなる状況でもW杯に参加することはできない」イランのスポーツ大臣アフマド・ドニヤマリ氏が、6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）に代表チームが参加する意思がないことを表明した。中東メディア「アルジャジーラ」によると、ドニヤマリ氏は3月11日にイラン国営放送に対して「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えれば、いかなる状況でもW杯に参加することはできない