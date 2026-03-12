歌舞伎俳優の中村獅童（５３）が、長男・中村陽喜（８）、次男・中村夏幹（５）の２人がインスタグラムを始めたことを報告した。獅童は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「陽喜と夏幹のインスタを作りました。どうぞフォローお願いします２人に負けないように、私も頑張ります！」と記し、２人のインスタのリンクをはった。この投稿には、「な、な、なんとー！悲鳴ものの嬉しさですはるちゃん、なっちゃん、応援