角質ケアブランド「LIPOPEEL（R)」から、シリーズ初となる泡洗顔料『LIPOPEEL（R) FACE WASH（リポピール（R）フェイスウォッシュ）』が本日から発売される。毛穴やざらつきへのアプローチと、洗顔後の乾燥を抑える高保湿設計を両立した商品で、ブランドが掲げる“やさしい角質ケア”を洗顔の段階から支える新アイテムとなる。【写真】「LIPOPEEL（R) FACE WASH」の濃密な泡感LIPOPEELは、シリーズ累計出荷数50万個を突破して