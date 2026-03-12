ピクサー・アニメーション・スタジオの作品世界を体感できる没入型イベント「ピクサーの世界展」が、3月20日から東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催される。3月〜5月分として用意されたチケット約28万枚がわずか2日間で完売したことを受け、会期が10月12日まで延長されることが決定。6月2日〜8月31日開催分のチケットは、本日（3月12日）正午から販売開始となる。【動画】「ピクサーの世界展」予告映像チケットを求める声に