原油価格の高騰への懸念が広がる中、ホルムズ海峡の封鎖を宣言するイランの革命防衛隊は「1バレル＝200ドルとなるのを覚悟しろ」と警告しました。イランメディアによりますと、「革命防衛隊」の報道官は11日、「アメリカとその同盟国の利益になる石油は、たとえ1リットルであってもホルムズ海峡を通過させない」と主張しました。そのうえで、原油価格が「1バレル＝200ドルとなるのを覚悟をしろ」と警告しました。イラン情勢の緊迫