俳優の小林尚臣（こばやし・しょうしん）さんが、2月12日に肺がんのため亡くなっていたことが分かった。77歳。3月11日、所属事務所が公式サイトで発表した。【画像】近影も…小林尚臣さんの訃報を伝える報告全文（事務所公式サイトより）発表では「弊社所属俳優・小林尚臣（こばやししょうしん）が2月12日（木）13時26分、肺がんのため永眠しました。享年77歳」と伝え、「通夜・告別式に関しては本人の希望もあり、家族葬で執