イラン攻撃に伴う原油価格の上昇をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、IEA=国際エネルギー機関の加盟国による石油備蓄の協調放出で「石油の価格は大幅に下がる」と主張しました。アメリカトランプ大統領「IEAは加盟国の石油備蓄から過去最大の4億バレルの協調放出を行うことで合意した。これで、アメリカと世界に対する脅威がおさまり、石油の価格は大幅に下がる見込みだ」トランプ大統領は11日、日本やアメリカ、ヨーロッパな