ウクライナの和平交渉を担当するアメリカのウィットコフ特使がフロリダでロシアの高官と会談を行いました。ウィットコフ特使は11日、トランプ大統領の娘婿、クシュナー氏とともにフロリダでドミトリエフ大統領特別代表らロシアの代表団と会談を行ったとSNSで明らかにしました。ウィットコフ特使は会談について「さまざまなトピックについて議論し、引き続き連絡を取り合うことで合意した」と説明しました。一方、ドミトリエフ特別