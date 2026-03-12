2・5次元Vtuber女性アイドルユニット、あみゅどるがこのほど、日刊スポーツの取材に応じた。3月18日にデビュー2周年を控える中、“雑草魂”“ど根性”を武器に、放送中のアニメ「ほっぺちゃん〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜」の主題歌に起用されるなど活躍の場を広げている。大手事務所には所属せず、バーチャルでもリアルでも全力で活動するメンバーたちが、メディア初のロングインタビューで、さらなる大きな夢に向かう3年目の