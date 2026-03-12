置いてあったきゅうりが消えたので、ワンコに行方を尋ねてみたら…？盗み食いしたことがバレバレの態度が話題になり、投稿は記事執筆時点で15万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「正直者」「笑ってしまった」といった声が寄せられています。 【動画：なぜか消えた『きゅうり』→犬に行方を尋ねた結果…あまりにもわかりやすい『正直すぎる態度』】 きゅうりの行方を尋ねたら… TikTokアカウント「okyon09」に投稿されたのは、