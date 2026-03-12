『彼は爪を切られているだけです』とのコメントを添えて投稿されたわんこの姿が、SNSで反響を呼んでいます。絶望で泣き叫ぶ光景は話題を呼び、投稿は36.8万回再生を突破。「エライエライ！」「怖いもんね」「大げさで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『爪を切られているだけです』病院に爪切りをしにきた犬→まるで『この世の終わり』かのような叫び】 爪を切られているだけなのに…？