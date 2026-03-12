今月（3月）8日、岡山市北区の市道で側溝に設置してあった鉄製のふたが盗まれていたことが分かりました。 【写真を見る】側溝のふた5枚が盗まれる毎朝、散歩している人が「昨日あったふたが無くなっている」と警察に通報し発覚【岡山】 毎日散歩していた人が異変に気付く 鉄製のふたが盗まれたのは岡山市北区御津地区の3か所です。岡山市によりますと、今月8日、毎日同じ場所を散歩している人が「きのうあった側溝のふたが無