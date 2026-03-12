「海水浴シーズンの臨時列車」を再現……珍編成すぎる!?自走できるディーゼル車両を「客車」に見立て、わざわざ前後にディーゼル機関車（DL）を連結して走らせる一風変わった団体臨時列車が2026年3月1日に運行されました。日本旅行のメディア・アライアンス・トラベル（MAT）営業部が、茨城県内を走る第三セクター鉄道の鹿島臨海鉄道で実施したツアー「DL牽引で奥野谷浜へ DL急行『大洗エメラルド号』神栖・奥野谷浜行」です。