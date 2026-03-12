俳優、黒沢年雄（81）が11日に自身のブログを更新。CT検診の結果を報告した。黒沢は「実は…風邪でもないのに、咳が1か月以上止まらず、レントゲン検診に行った…」と切り出し「写真では普通ではなく白い影が大きい…呼吸器内科の医師から、肺がんか肺水腫の可能性がありますから、CT検診を勧めます…来たか！絶望感がよぎる」とつづった。続けて「癌は以前…大腸がん、膀胱がん、胃がん、食道がん…他にも肺気胸などの様々な手術