俳優川〓麻世（63）が11日、自身のブログを更新。東日本大震災発生当初、ボランティアを行ったことをつづった。川〓は「今日は3.11東日本大震災から15年」とつづり「日本中が震え上がり震災が起きて間もない頃にGACKTから連絡があり震災復興支援の為にGACKTとボランティアチームを作り募金や物資被災者の方々にも会いに行きました」と当時の写真を投稿した。続けて「『今僕たちにできる事は何か』その気持ちを胸にできる