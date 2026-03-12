ミスFLASH2024グランプリのグラビアアイドル宮川みやび（26）が11日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。宮川は「うしろ」をコメントし、100センチの美ヒップを際立たせた振り向きポーズを投稿した。この投稿にフォロワーからは「安定感がある安産型だね」「むっちりラブ」「背中!!めっちゃ良き」とコメントが寄せられている。宮川は99年4月15日生まれ、山梨県出身。スリーサイズはB96−W68−H100センチ。