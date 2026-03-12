タレントのモト冬樹（74）が11日、自身のブログを更新。胃と大腸の検査をすることを明かした。冬樹は「久しぶりに胃と大腸の検査をしようと思い品川胃腸肛門内視鏡クリニックに来ました今日は診察だけなんだけどね」と明かした。続けて「最近年齢のこともあって周りにやたらガンの人が多くてちょっと心配になって、、以前ここの先生から5年に一回やれば大丈夫と言われたんで4年ぶりにやってきました」と検査を行うに至っ