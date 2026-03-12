3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËRKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î ºäËÜ¤¯¤ë¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¤Þ¤È¤á ¡ã¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¡ä·§ËÜ»Ô¤Îº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡© ¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤ÇÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¶²¤ì º£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç4.4¡î¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤ÇÉ¹ÅÀ²¼2.8¡î¡¢Å·Áð»Ôµí¿¼¤Ç7.5¡î¡¢¿ÍµÈ»Ô¤Ç1.5¡î¤È¤Ê¤ê¡¢2·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ä«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê