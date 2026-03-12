女優矢野ななか（20）が、11日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。矢野は「世界観かっこよくて楽しかった！」とコメントし、3枚のグラビアを投稿した。ぬれたトップスからランジェリーを透けさせた姿や、黒ランジェリーを着用し、血管の浮いた美バストを露出させた姿等をアップしている。この投稿にフォロワーからは「夢中だよ」「綺麗すぎる身体」「女優オーラ全開」「エロカワイイ」とコメントが寄せられている。矢野