バスト100センチのグラビアアイドル未梨一花（26）が11日までに、インスタグラムを更新。テレビ番組出演を告知した。未梨は「きょうテレビ東京さんで始まる新番組『＃チャンスのチワワ』の収録でした」と報告し、番組出演時写真を投稿した。続けて「美女だらけで超ドキドキしたけど楽しくてあっという間だったー4月8日（水）1：30放送スタートです」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「民放でみりパイ見れるの感激」「ビジ