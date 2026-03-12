＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「細つよ」小兵力士＆驚異の押し出し（実際の様子）横綱の血を引く16歳の小兵力士が“驚異の押し出し”で館内を沸かせた。小柄ながら一回り大きな巨漢相手に力強く勝利。「すごい」「やっぱりセンスある」と反響を呼び、客席もどよめいた。反響を呼んだのは、序二段六十七枚目・山野邊（出羽海）。現在16歳の山野邊は身長170.5センチ、体重74キロのまだ小