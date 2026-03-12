攻撃後のがれきのなかで救助作業を行う住民や救急隊＝2月28日、イラン・ミナブ/Abbas Zakeri/Mehr News Agency/AP via CNN Newsource（CNN）児童ら多数が死傷したと伝えられるイランの小学校攻撃は、古い情報を使ったことに起因する米軍の誤爆だったとみられることが、米軍による初期段階の調査で明らかになった。暫定調査結果について説明を受けた関係者2人が明らかにした。イラン国営メディアによると、この攻撃では子ども少なく