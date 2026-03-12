モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が11日、自身のインスタグラムを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドで台湾代表として来日したチア姿の、思い出写真や動画を投稿した。台湾は2勝2敗ながら惜しくも準々決勝進出を逃した。「台湾チームが私たちに届けてくれた熱血と感動に感謝します共に叫び、共に緊張し、共に信じたあの気持