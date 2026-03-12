ｒａｋｕｍｏが反発スタート。前日比１３円高の１０８８円で取引をスタートした。ウエルスアドバイザーが１２日付で投資判断「オーバーウエート」を継続した。価格改定浸透で収益性が向上しており、２６年１２月期も大幅な増収増益を計画すると評価した。想定株価レンジは１５５０−１９００円としている。