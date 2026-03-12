昨年１２月に結婚と妊娠を同時発表した元乃木坂４６のタレント・松村沙友理が１２日、自身のインスタグラムで第１子出産を報告した。「ご報告」と題した文書を発表し、「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と喜びを口に。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と実感を込め、「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです。」と結んだ。松村は昨年１２月