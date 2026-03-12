春の訪れとともに、パンチョの人気トッピング「てりたま」が今年も登場します。株式会社パンチョは、期間限定トッピング「てりたま」「ベーコンてりたま」を、3月16日から「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店で販売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場する「てりたま」は、昨年好評だった春限定トッピングの再登場です。てりやきハンバーグにレタスと目玉焼きを