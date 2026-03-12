3月13日に授賞式が行われる「第49回日本アカデミー賞」。今年はどの俳優が主演女優賞に輝くか、ファンからの関心が集まっています。All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「第49回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を受賞してほしい俳優」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：