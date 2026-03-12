中国外交部の郭嘉昆報道官は3月11日の定例記者会見で、在韓米軍が戦域高高度防衛ミサイル（THAAD、サード）の一部を中東に移動したことに関する記者からの質問に対して、「我々は関連する報道に留意している。米国が韓国にTHAADを配備することに反対する中国の立場に変化はない」と説明しました。（提供/CGTN Japanese）