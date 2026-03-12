ランボルギーニ顔のハイエースが登場 2026年2月13日から15日にかけてインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、「Hi＆Low」は「スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリート」を出展しました。Hi＆Lowは、大阪府河内長野市に店舗を構えるトヨタ「ハイエース」を中心としたカスタム車両の製作・販売を行っているショップです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ハイエース スーパーGL」をベースにした