チェルシーのFWペドロ・ネトが、自身の行為を反省した。現地３月11日に行なわれたチャンピオンズリーグのラウンド16第１戦で、チェルシーはアウェーでパリ・サンジェルマンと対戦。２−５で敗れた。劣勢のゲームで、ネトはイライラしていたのだろう。２−４とリードされた状況で、プレーがアウトになると、タッチライン際でボールボーイを突き飛ばしてボールを奪ったのだ。イギリス紙『THE Sun』によれば、ネトは『TNT Spo