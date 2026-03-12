3月12日未明、静岡市清水区で、乗用車が民家に衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと、12日午前2時25分頃、静岡市清水区村松で「家の外壁に車がぶつかっている」と衝突した音に気が付いた県道沿いの民家の住人から110番通報がありました。 車を運転していた男性（41）に意識はなく、運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察が事故の原因などについて調べています。