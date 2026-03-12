【ワシントン＝坂本幸信】米通商代表部（ＵＳＴＲ）は１１日、新たな関税発動に向け、不公正な貿易慣行のある国・地域に対し制裁関税を課す「通商法３０１条」に基づく事前調査の開始を発表した。日本や欧州連合（ＥＵ）、中国など１６か国・地域が対象で、具体的な品目は不明だが、製造業の過剰生産を問題視している。トランプ米政権は連邦最高裁判所の判断で無効となった「相互関税」の代替措置として２月に「通商法１２２条