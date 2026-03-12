１１日午後１１時２０分頃、東京都目黒区上目黒の１０階建てマンションで、「煙の臭いがする」と１１９番があった。５階の一室約２０平方メートルが焼け、室内にいた３０歳代くらいの女性と若い男性が意識不明の状態で病院に搬送されたが、いずれも死亡が確認された。女性の首と男性の腹部には刃物による刺し傷があり、警視庁目黒署は、無理心中を図った可能性があるとみて身元や死因を調べている。同署幹部によると、２人は寝